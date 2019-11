Flor Vigna, rotunda: "Nicolás Occhiato pertenece al pasado y con Mati Napp me pasó algo muy fuerte y no se va"

Desde hace unos días Flor Vigna comenzó a ser relacionada nuevamente con Nicolás Occhiato, versión que llega tras el final que tuvo el breve romance de la bailarina con Mati Napp. En un móvil con Siempre show (Ciudad Magazine, lunes a viernes 20 hs) Flor fue contundente.

“Todo lo que tiene que ver con Nicolás Occhiato pertenece al pasado, no al presente. Mi presente hoy en día es ensayar con Facu y con Mati. Hoy estamos distanciados con Mati, no sabemos qué va a pasar, no queremos ponerle un rótulo y que si un día nos animamos a salir a la calle va a ser buenísimo y sino, seguiremos en plan laboral”, aseguró.

"No estoy enojada con Nico. Él hace su vida y yo la mía. Me encantaría que pudiéramos tener lo nuestro con Mati en paz. Tuvimos nuestras diferencias, pero a mí me pasó algo muy fuerte con él y no se me va de la noche a la mañana". G-plus

“La separación no tuvo nada que ver con Nicolás Occhiato. Es una buena persona y le mandamos un beso, pero no tiene nada que ver”, señaló. “No estoy enojada con Nico. Él hace su vida y yo la mía. Me encantaría que pudiéramos tener lo nuestro con Mati en paz”, remarcó. “Tuvimos nuestras diferencias, pero a mí me pasó algo muy fuerte con él y no se me va de la noche a la mañana”, concluyó Flor Vigna, dejando la puerta abierta para un regreso con su coreógrafo.