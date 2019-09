Flor Vigna reveló qué la conquistó de Mati Napp: "Me atrae mucho su mirada y su actitud ante la vida"

Flor Vigna habló de todo: de su dolorosa separación de Nico Occhiatto, de su romance con Mati Napp y hasta del escándalo que vivió con Nicolás Cabré el año pasado. Feliz y plena por su relación con el coreógrafo, la actriz reveló qué la conquistó de su nueva pareja.

“Nunca tuve un patrón de hombre, no soy tanto de enamorarme de la apariencia. Me conquista la persona”, comenzó en una entrevista con la revista Caras. “Si bien Mati me parece hermoso, hermoso, hermoso, nunca va a ser lo que me termine de conquistar su facha”, añadió para que no queden lugar a dudas de lo que piensa de su flamante novio.

“Me atrae mucho su mirada, pero lo que más me atrae es su actitud. No solo como intérprete y coreógrafo, su actitud ante la vida. Es muy de creer en lo que piensa y de llevarse el mundo por delante siendo fiel a sí mismo”, completó Flor, profundamente enamorada de Mati.

Además, también aprovechó para mandarle un mensajito a su ex. Consultada por la declaración de Occhiato, quien aseguró que le “jodía un toque” verla besarse con Napp, Vigna retrucó: “Y bueno, me hubiera cuidado más. Que se joda”.

Clarito, ¿no?