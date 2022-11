Flor Vigna reveló el método anticonceptivo que utilizan con Luciano Castro

El noviazgo de Flor Vigna (28) y Luciano Castro (47) nació a mediados de 2021, se mantiene firme, y la cantante se animó a hablar sin pruritos sobre los métodos anticonceptivos que adopta.

"Yo por ahora me cuido con pastillas", se sinceró Flor cuando Catalina Dlugi le preguntó si fantaseaban con tener hijos junto a Luciano

Entonces, se justificó en diálogo con Agarrate Catalina por La Once Diez: "Lo cuento porque me gusta que se hable de los métodos anticonceptivos porque es algo que no se dice mucho".

"Antes me cuidaba con DIU y ahora me cuido con pastillas. Esta es mi decisión consciente ahora".

FLOR VIGNA RECONOCIÓ SU DESEO DE SER MADRE JUNTO A LUCIANO CASTRO

Por otra parte, Flor Vigna admitió su deseo de ser madre junto a Luciano Castro, quien es papá de Mateo (20), Esperanza (9) y Fausto (7).

"Pero me muero de amor cuando lo veo con sus hijos, es tan buen padre que a cualquier mujer se derritiría", continuó Vigna.

"A mí alguna vez me gustaría tener hijos, pero falta. Por ahora necesito tiempo para consagrar todo esto que estoy trabajando ahora. Van a ser unos años de construcción y de remo. Necesito estar ocupada", concluyó Flor Vigna.