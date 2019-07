El debut de Nico Occhiato en el Súper Bailando dio mucha tela para cortar. El joven conductor se sumó al programa en el que participa su exnovia, Flor Vigna, y las preguntas vinculadas al fin de sus cinco años de amor no tardaron en pronunciarse en la pista, como así también las pícaras consultas sobre la relación que tiene con su bailarina en el certamen, Florencia Jazmín Peña, quien fue elegida por el propio Occhiato para compartir el desafío juntos.

El lunes pasado, la expareja y Florencia Jazmín asistieron a la gala de sentencia y el cruce entre ellos no sólo no fue inevitable, sino que estuvo cargado de tensión. Vigna aprovechó la nota que le estaba haciendo Maite Peñoñori para Los Ángeles de la Mañana (a la que la notera incorporó a Peña y Occhiato) para pasarle factura a la morocha, bajo la atenta mirada de su ex.

Maite: -Él (Occhiato) es un mentiroso, dijo que la vio a Flor (Jazmín) en Instagram. Pero la vimos en un video bailando con vos (Vigna).

Vigna: -No es mentiroso. La vio, la pareció una gran bailarina y la eligió. Ahí está Flor (y señala a Florencia Jazmín).

Maite: -Sí, ahí está Flor. ¿Querés saludarla? (Va hasta donde está Florencia Jazmín) Le decía a Flor que encontramos un video en el que bailaban juntas. ¿Se conocían?

Peña: -Así es. Sí, hace un montón.

"Me hubiera gustado, cuando los vincularon, que Flor Jazmín diga 'no, todo bien, somos amigas con Flor Vigna'. Pero bueno, no sucedió y no pasa nada", dijo la ex de Occhiato. G-plus

Maite: -Nico dijo que te vio en Instagram, pero fue más idea de Flor (Vigna).

Peña: -No, Nico también me conoce por Flor.

Maite: -Mirá la cara de Flor (Vigna), no quiere saber nada.

Vigna: -Me tengo que ir...

Maite: -¿Te gustó que pasen (de ritmo)?

Vigna: -Sí, la rompieron mucho.

Maite: -¿Te gusta Florencia Jazmín como bailarina para él?

"A mí siempre que me preguntaron dije que está todo más que bien... Con Flor tengo la mejor", respondió Peña. G-plus

Vigna: -Sí. Yo fui a clases de Flor, casi que somos amigas. Ahora no tenemos un vínculo muy cercano. Por eso, en su momento, me hubiera gustado cuando los vincularon que diga 'no, todo bien, somos amigas con Flor'. Pero bueno, no sucedió y no pasa nada. Ahora lo está aclarando. Por ahí yo soy muy de aclarar todo.

Peña: -A mí siempre que me preguntaron dije que está todo más que bien. El otro día nos cruzamos en el gimnasio. Yo voy a ese gimnasio porque me lo pasó Flor. Cuando tuve que hacer la foto del Bailando también le dije a Flor que me dé una mano, porque yo no tengo ni idea de esto. No sabía quién me podía vestir y ella me dio un contacto. Tengo la mejor.

Maite: -¿Y vos Nico?

Occhiato: -Es que sí...

Vigna: -Él no va a decir nada.

Maite: -¡Dejá de defenderlo!

Vigna: -No, él se puede defender solo y está haciendo un gran trabajo. Y yo me tengo que ir. Chau.

Maite: -Nico, te veo con una cara...

Occhiato: -No, no. Yo no veo nada raro, es todo real. Ella bailó con Flor (Jazmín), se conocían, y yo también la vi por Instagram.

