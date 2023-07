Flor Vigna se metió en la guerra entre Nico Occhiato y Migue Granados: "Se merece lo que le está pasando"

Nicolás Occhiato y Migue Granados protagonizaron una polémica que fue viral en las últimas horas por sus programas de streaming y Flor Vigna bancó a su expareja en su visita a Intrusos.

Es que el hijo de Pablo Granados debutó hace poco menos de un mes con su canal digital, Olga, y al fundador de Luzu TV no le simpatizó la posibilidad de que su competencia haga una transmisión en el estadio River Plate.

Por su parte, la pareja de Luciano Castro hizo referencia al tema: “Nico se merece todo lo que le está pasando, él la remó mucho, lo daba todo en cada lugar al que iba. Si cualquier conductor daba 10, él daba 100”.

MIGUE GRANADOS LE RESPONDIÓ A NICO OCCHIATO

Nicolás Occhiato criticó a Migue Granados por su anuncio sobre la posibilidad de hacer una transmisión de su programa Soñé Que Volaba en el estadio River Plate y este le respondió.

“Vos no podes hacer un River apenas arrancás. Es como que tenes que ir de a poco, porque si no, no hay camino”, dijo el fundador de Luzu TV en Nadie Dice Nada.

En diálogo con Intrusos, Granados le contestó: “La gente se encargó de decir que él lo había dicho por mí, pero no me ofendió para nada, es mi amigo Nico. Me cagué de risa”.

“Yo tengo la mejor, no lo tomé como una bardeada ni a palos, no pasa nada, lo dijo irónico, cegándose de risa, nos ponemos likes, está todo bien”, sentenció el humorista.