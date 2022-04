Flor Vigna habló sin filtros de cómo fue su noviazgo con Nico Occhiato: "Amores tóxicos, ya no"

Si bien Flor Vigna contó que con su ex, Nico Occhiato, quedaron como amigos, diferenció su relación pasada de su actual noviazgo con Luciano Castro.

"Ya no vuelvo más a esos amores en los que te desvivís, das todo y luego te quedás vacía. Yo ahora estoy en un amor de paridad", expresó a corazón abierto en diálogo con Teleshow.

Y definió como "tóxica" parte de su relación con Nico.

"En su momento cometí el error de vivir para el otro" G-plus

"Para amores tóxicos, ya no. No, no. Creo que me equivoqué. Que nos equivocamos”, sumó.

FLOR VIGNA RECORDÓ SU RELACIÓN CON NICO OCCHIATO

Acto seguido, Vigna explicó en qué cree que se equivocó durante su noviazgo con Nico.

Muy sincera, Flor expresó: "En su momento cometí el error de vivir para el otro. Estaba tan convencida de que era el hombre de mi vida que di todo y más".

"Pensar que nada tiene sentido sin el otro. Ves que es todo o nada con esa persona y eso es realmente muy peligroso", afirmó.

CÓMO ES HOY POR HOY LA RELACIÓN DE FLOR VIGNA Y NICO OCCHIATO

Tras su fuerte análisis sobre su noviazgo con Occhiato, Flor contó en la entrevista el vínculo actual que tienen, en medio de versiones de que podrían conducir juntos El último pasajero.

"Hoy, Nico y yo estamos en un gran momento. Hablamos mucho por temas de laburo y tenemos súper claro que vivimos siete años muy lindos y que las últimas dos veces que volvimos no fueron necesarias...".

"Hoy no puedo decir que somos amigos como con Tavito, por ejemplo, pero sí que si necesita algo yo estaré ahí. Y viceversa", cerró Flor sobre su vínculo buena onda con Nico tras la separación.