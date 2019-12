Flor Vigna habló de las sentidas palabras que le dedicó Nico Occhiato en ShowMatch: "No entendía lo que estaba pasando"

En medio de la emoción que significó realizar un sentido homenaje a la búsqueda de los sueños y la perseverancia en la pista del Súper Bailando, Nico Occhiato sorprendió al dedicarle unas profundas palabras a Flor Vigna, su expareja, que estaba en el estudio escuchándolo atentamente.

"El éxito se basa en insistir y en persistir y aunque te digan que no, seguir intentándolo y si vos sabés realmente que es lo tuyo, no bajar los brazos nunca. Y bueno, no se si decirlo… Bueno, una de las personas que me enseñó eso fue Flor", había dicho Nicolás en vivo.

Más sobre este tema Nico Occhiato y su confesión en vivo a Flor Vigna en ShowMatch: "Ella es la que hizo que crea en mí mismo"

Y agregó: "Ella fue la persona que me hizo creer en mí mismo, me hizo insistir, perseverar por más que no sabía por dónde comenzar. Arrancamos juntos y ella me enseñó a insistir con mi sueño, no bajar los brazos, seguir peleándola y por eso es tan lindo y tan fuerte lo que vivimos".

Si bien en aquel momento Flor no emitió ninguna palabra, indagada por esto, la joven dio detalles de cómo se sintió al escucharlo: "No me esperaba lo que dijo Nico, me sorprendió mucho. Me bloqueé y no entendía lo que estaba pasando", recalcó, en diálogo con El Espectador (lunes a viernes de 14 a 16 por CNN Radio).

"No me esperaba lo que dijo Nico, me sorprendió mucho. Me bloqueé y no entendía lo que estaba pasando. Él es una persona muy racional, es un regalo hermoso que sentía que no podía recibir. A él le agradecí lo que me dijo con una forma muy corta de expresión". G-plus

Por último, Vigna reveló que tuvo una conversación con su ex tras lo sucedido: "Nico es una persona muy racional, es un regalo hermoso que sentía que no podía recibir. A él le agradecí lo que me dijo con una forma muy corta de expresión".