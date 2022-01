Flor Vigna habló sobre el fuerte el vínculo que une a Luciano Castro y Sabrina Rojas: "Ellos son como hermanos"

Algunos meses después de separarse de Sabrina Rojas (41), Luciano Castro (46) comenzó una relación con Flor Vigna (27) que acaparó la atención de los medios por la buena onda con la que fue recibida en el ámbito familiar de su pareja.

Tras una cena en la que participaron Rojas, Castro, el Tucu López y la propia Vigna, quedó en claro que la expareja prioriza la familia, y que cualquier desacuerdo que hayan tenido quedó atrás por el amor y el cariño que se tienen luego de más de diez años de relación.

En Implacables, la cantante le respondió a la cronista que quería saber cómo lo convenció a Luciano Castro para que se anime a filmar con ella su primer videoclip. “¡Lucho es lo más! Pasa que ustedes vieron el laburo delante de cámara, pero detrás de cámara me ayudó a que mi bocho agarre seguridad. Él es un gran pilar para mí, me motiva mucho”, le dijo.

FLOR VIGNA EXPLICÓ CÓMO ES EL FUERTE VÍNCULO QUE UNE A SABRINA ROJAS Y LUCIANO CASTRO.

Asimismo, la notera del ciclo de El nueve quiso saber por qué es tan fuerte el cariño entre los ex. “Es que Sabri y Lu son como hermanos. Se quieren mucho, trabajaron mucho toda su relación y su separación, y son tremendos padres, y saben que lo primero es la familia”, explicó Flor.

“Cuando yo lo conocí a Lu me dijo ‘mirá que mi prioridad son mis hijos’. Y cuando la conocí a Sabri, me dio un lugar enorme en su familia. Me miró a los ojos, es una mina muy segura”, agregó la cantante, que también contó que su mamá apoya la relación con Castro, pese a la diferencia de edad.

“Mi mamá me apoya en lo que sea porque me dio esa independencia de chiquita, pero cuando lo conoció a Lucho, se enamoró”, concluyó Flor Vigna sobre su relación con Castro.