Flor Vigna habló a fondo sobre su relación con Mati Napp: "Le tenía miedo al nuevo amor y de repente me pasó"

Después de “chapar” en el Súper Bailando, Flor Vigna y Mati Napp se muestran más relajados que nunca a la hora de hablar de su incipiente historia de amor.

Entrevistada por Los Ángeles de la Mañana, Flor explicó por qué se animó a besarse en el piso de ShowMatch: “Es difícil decirle que no a Marcelo. También el fin de semana me sentí muy cuestionada, que me decían '¿cómo podés sentirte bien ya con otra persona?'. Sí, me siento bien con otra persona”.

"Yo también le tenía un poquito de miedo al amor de vuelta. Y de repente me pasó. Traté de que no me pase" G-plus

¿Se sintió cuestionada en las redes por su noviazgo tras la ruptura de Nico Occhiato? “Sí, no... Yo también le tenía un poquito de miedo al amor de vuelta. Y de repente me pasó. Traté de que no me pase, Facu (Mazzei, su compañero en la pista) está de testigo”.

“De repente me encontré con una persona muy linda, que veía todos los días, que también se había separado, nos hicimos bien todo lo que pudimos como compañeros, después como amigos. Un día nos dimos un beso y nos hizo bien. Después dije 'ya está, quiero poder salir a la calle y que no me pregunten, poder darnos un beso en un pasillo'. Es una persona que potencian a todos los que están alrededor”, definió Vigna, súper enamorada de su coach.