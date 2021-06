Flor Vigna habló en La Academia sobre los rumores que la vinculan al Pocho Lavezzi: "No sé cuál es su cara ahora"

Tras anunciar su separación definitiva de Nico Occhiato, Flor Vigna comenzó sus ensayos para La Academia, lo que le insume una gran cantidad de tiempo y por eso no ha podido comenzar una nueva relación. Sin embargo, en La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine), la participante contó que, si bien no hay nadie que la atraiga en este momento, sí hay una persona que “le gusta” aunque negó que fuera Ezequiel "Pocho" Lavezzi.

“Estoy muy bien, realmente no hay nadie que me atraiga. Sí hay alguien que me gusta, pero hay que dejarlo en la idealización, y por suerte ahora no está acá”, dijo Flor, que contó que es “candidato” no está en La Academia, que lo sigue por Instagram, y que ni siquiera está en la Argentina. “No pasó nada. Me gusta a mí, me mantiene la fantasía y mientras tanto estoy laburando como loca acá 12 horas. No hubo intercambio de fluidos, nada”, agregó la actriz, y aseguró que piensa que “va a estar soltera un largo tiempo”.

Ya en la pista de La Academia, Ángel de Brito quiso saber si la persona de la que habló en La Previa era Ezequiel “Pocho” Lavezzi. “En general, cuando estás soltera, te preguntan todo el tiempo estas cosas y a veces pasa que se dice alguna que otra cosilla que no es, como lo del Pocho. (…) Yo vi en un programa que más o menos teníamos cinco hijos ya, pero no lo conozco”, dijo la participante.

“¿Te gusta?”, insistió Ángel de Brito, y sorprendió a Flor, que reaccionó de manera inesperada. “No, no sé, tampoco sé viste… ¡Ay! Está re mal lo que voy a decir, pero no sé cuál es su cara ahora”, cerró Flor Vigna sobre Pocho Lavezzi.