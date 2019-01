Flor Vigna tuvo un 2018 inolvidable gracias a su primer protagónico en el prime time de eltrece al frente de Mi hermano es un clon.

Al mismo tiempo, se vio involucrada en un verdadero escándalo debido a la pelea mediática que mantuvo con Laurita Fernández y su novio, Nicolás Cabré, con quien compartía el elenco de la tira.

Entrevistada por Luz, Flor, que hoy protagoniza con éxito en teatro Una semana nada más, reflexionó sobre el conflicto y dejó declaraciones picantes.

Al ser consultada sobre qué aprendió de la polémica, respondió: “Uff, qué difícil. No lo sé bien. Supongo que aprendí, y lo sigo aprendiendo, que al final de todo lo único que vale es mantenerte fiel a lo que sos”.

"En lugar de buena me empecé a sentir buenuda. Y ahí me dije ‘hasta acá llegué...’. Descubrí que en este medio hay mucha gente que se fija más en ellos que en el equipo" G-plus

Entonces, recordó su paso por tres ediciones del Bailando, en dos de las cuales se consagró campeona: “Yo nunca quise ir por el lado del escándalo en el certamen, recuerdo que en la primera edición me costó mucho eso, me sentía una muda total (…) Y así pasó el certamen entero y al final llegó el campeonato. En el segundo fue un poco lo mismo, algo mejor parada, pero decidida a seguir sin conflictos. Y volvimos a ganarlo, con lo que sentí que la moraleja volvía a ser la misma: no hace falta entrar en escándalos”.

“Pero en el tercero, la regla se rompió…”, le comentó el periodista. Y ella disparó: “Lo que pasó es que en lugar de buena me empecé a sentir buenuda. Y ahí me dije ‘hasta acá llegué...’. Descubrí que en este medio hay mucha gente que se fija más en ellos que en el equipo. En la obra, por ejemplo, somos un gran equipo, no hay ningún egoísta que se manda solo y quiere brillar por las suyas. Y ahí es donde me siento más a gusto, sin dudas”, haciendo referencia a su feliz presente con Nico Vázquez y Benjamín Rojas en la obra de teatro.