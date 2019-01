Flor Vigna es parte del suceso teatral porteño Una semana nada mas, junto a Nico Vázquez y Benjamín Rojas. La actriz habló de su presente y explicó por qué no estará en Bailando 2019.

“Aprendí tantas cosas en ShowMatch, la pasé tan bien, conocí gente maravillosa como Pedro (Alfonso) y Paula (Chaves). Le tengo un gran cariño y quiero volver al Bailando, pero este año me pasa que quiero darle prioridad a la obra, que viene siendo un éxito. Quiero que el mundo conozca esta obra y que me conozcan también haciendo este laburo, que me pone orgullosa”, contó Flor, en Agarrate Catalina, por La Once Diez.

“Tengo muchas ganas de hacer cine, me encantaría y me parece increíble pasar por esa experiencia, pero con el guión adecuado. Me han ofrecido ciertas cosas, pero sentía que no era el momento ni el guión. Así que estoy esperando algo que sea lo correcto”, agregó sobre sus posibles proyectos.