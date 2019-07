A cinco meses de separarse de Nico Occhiato (27), Flor Vigna (25) tomó la firme decisión de soltar su historia de amor con el joven conductor, con quien estuvo en pareja durante cinco años, para apostar a su bienestar y enfocarse en el trabajo.

"Con Nico hablé lo que teníamos que hablar. Tratamos de tener una relación transparente, pero queremos ir soltándonos de a poco. En un momento hablábamos todo, pero bueno, macho, ya está... Recién ahora me entiendo más y tengo que estar sola. No puedo estar con nadie en este momento, porque no soy un buen partido para nadie. Estoy inestable. Entonces me dedico a laburar", aseguró la actriz y participante del Súper Bailando en Los Ángeles de la Mañana, tomando distancia de su ex.

Sin embargo, esa no fue la única determinación que tomó Vigna: esta semana, Flor eliminó de su lista de personas seguidas en Instagram a Nico, dado que no quiere seguir viendo sus publicaciones. Pero mantiene dentro de sus contactos a la bailarina que escolta a Occhiato en el Bailando, Florencia Jazmín Peña, con quien mantiene una buena relación pese a haber sido vinculada sentimentalmente con su ex. Siguiendo en el plano virtual, hasta el día de hoy, Nico no eliminó a Flor de Instagram.