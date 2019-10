Flor Vigna aclaró el llamativo posteo que alimentó la versión de crisis con Mati Napp y luego borró: "No estoy separada"

En junio, la versión de que Flor Vigna (25) y Mati Napp (31), su coach en el Súper Bailando, estaban comenzando un romance, comenzó a sonar tibiamente en los pasillos de Laflia. Sin embargo, ambos prefirieron frenar el rumor diciendo que se había tratado "confusión" amorosa, dado que los dos estaban recientemente separados de sus respectivas parejas. Ella había terminado su relación de cinco años con Nico Occhiato (26), y él había concluido su vínculo afectivo con la bailarina Julieta Anton.

El tiempo pasó, las dudas sentimentales se disiparon y Flor y Mati apostaron al amor, sin rótulo de noviazgo. En ese feliz contexto, una llamativa historia que Vigna subió a Instagram encendió la luz de posible crisis, no solo por el mensaje del posteo, sino porque pocas horas después de publicarlo la borró.

"No estoy separada... Acabo de sacar la historia porque no quiero generar un quilombo". G-plus

"¿De qué signo sos?", le dice un hombre de historieta a una chica, y ella le responde: "Libre (libra, con la A tachada por la E)". Con ese posteo generando rumores, Guido Záffora le preguntó a Vigna si estaba separada, por la historia que subió a su red social. Y ella negó la ruptura: "No, no. Igual, por las dudas saqué la historia de 'libre', jajaja. Pero está todo bien. No estoy separada".

"Estoy de acuerdo con el concepto de libre, no en el amor o con el poliamor, sino en la libertad de poder elegir tu laburo o ser libre uno mismo de prejuicios". G-plus

Luego explicó a través de un audio de WhatsApp por qué le dio énfasis a la palabra "libre": "Acabo de sacar la historia porque me escribió Guido (Záffora) y también me escribió Tomy Dente. Entonces dije 'uy, no quiero generar un quilombo, la saco antes de que se arme algo'. Estoy totalmente de acuerdo con el concepto de libre, no en el amor o con el poliamor, sino en la libertad de poder elegir tu laburo, ser libre uno mismo de prejuicios y apuntar a ser cada vez más libres de cabeza. Pero no en cuanto a lo relacional".

¿Estará todo bien con Napp o habrá sido una tormenta pasajera?