Flor de la Ve, tras quedar eliminada del Súper Bailando: "Hicimos un gran certamen y lo dimos todo"

Luego de quedar eliminada del Súper Bailando junto a Fer Dente y Maca Rinaldi (tras ser vencidos por Karina La Princesita), Flor de la Ve comenzó su programa hablando de lo que significó en su vida su paso por el certamen.

"Acá estoy, volviendo a vivir. Vine con lo último que me queda de voz, con un cansancio que ni podía despegarme de la cama. Ayer nos fuimos a festejar después de salir del Bailando", comenzó diciendo la conductora de Flor de tarde (lunes a viernes a las 13 por Ciudad Magazine) en vivo.

"Lo único que puedo llegar a decirles es gracias. Gracias a Marcelo Tinelli y a su producción porque fue increíble trabajar con ellos y compartir con todos mis compañeros. Me sentí muy contenida. Y gracias a mi equipo, por supuesto porque ellos lograron un cambio muy profundo en mí, me liberaron. Gabo tocó una fibra que hizo que mi certamen sea diferente, que yo haya podido conectarme con la artista que soy y darlo todo desde el primer día. Fue hermoso volver a conectarme con eso. Hicimos un gran certamen y siento que hemos dado absolutamente todo", agregó Florencia, quien participó del show junto al bailarín, Gabo Usandivaras.

Por otro lado, Flor remarcó su compromiso con el Centro Educativo e Integral Alas que asiste a chicos con autismo y cuyo sueño representaba el programa: "Teníamos ganas de ganar y cumplir mi sueño. Y desde acá quiero decirles que no vamos a bajar los brazos y vamos a seguir luchando por ustedes y por su sueño. Es un compromiso que tomo personalmente".

"También quiero agradecerle profundamente a mi marido que me ha acompañado y me acompaña hace muchísimos años, y este año fue muy importante porque mis hijos me extrañaban mucho porque este año trabajé mucho. Y a mis hijos gracias por el amor que me dan día a día. Y gracias a ustedes porque sin ustedes no somos absolutamente nada", cerró, refiriéndose a su familia.