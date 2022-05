Flor de la Ve habló a fondo de su deseo de ser mamá nuevamente: "Me gusta la familia grande"

Flor de la Ve habló de su deseo de ser mamá nuevamente en su visita a LPA, el nuevo ciclo de Flor Peña en América, y confesó por qué sienta esa necesidad tras casi once años de haber sido madre de Paul e Isabella Goycochea.

“Me pasa que al tener mellizos, siempre me tenía que dividir el cariño, como que no tenía la posibilidad de disfrutar el bebé al cine por ciento. Y últimamente me agarró la necesidad de la maternidad”, expresó la conductora.

En el entretenido ida y vuelta con Flor Peña, continuó: “¿Será que me estoy anticipando porque mis hijos ya no me dan bola porque tienen 10 años para 11? Sí me dan pelota pero ya no es esa cosa del pegote como antes”.

FLOR DE LA VE REVELÓ QUE HABLÓ CON PABLO GOYCHOCHEA SOBRE SU DESEO DE SER MAMÁ OTRA VEZ

Flor de la Ve reveló que habló con su pareja, Pablo Goycochea, sobre su deseo de ser mamá otra vez y darle un hermanito a sus hijos de 10 años, Isabella y Paul.

“Yo le vengo tirando algunas indirectas, en realidad ahora ya son directas pero él me dice ‘no es este el momento pero no lo descarto’”, contó la conductora de Intrusos.

Al final, Flor de la Ve bromeó en la emisión de América: “Con un útero tendría doce hijos, creo que lo mejor que hago es ser mamá”.