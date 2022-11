Flor de la Ve fue letal con Gran Hermano: "Es la casa más hegemónica y discriminatoria que existe"

Flor de la Ve fue letal en Intrusos con la casa de Gran Hermano, reality del que habló sin filtros al referirse a los integrantes de la misma como discriminadores.

"Para mí la casa de Gran Hermano es la casa más hegemónica y discriminatoria que existe", dijo picantísima la conductora del programa de América.

Al final, Flor destacó: "Gran Hermano mira Intrusos, porque vieron que yo dije que hay ciertos temas que no quieren tocar, bueno… hubo una discusión de feminismo".

FLOR DE LA VE OPINÓ SIN FILTROS SOBRE MORA DE GRAN HERMANO

Flor de la Ve opinó sin filtros en Intrusos sobre Mora, la última eliminada de Gran Hermano: "Salió, y fuera de la casa me gusta".

"Adentro era como una caqui… pero afuera es otra persona, ¿la casa los transforma?", reflexionó la conductora.

Al final, reconoció: "Ella no se daba cuenta que hacía bullying y no es que salió y dijo que era un personaje, al contrario, se hizo cargo y eso me encanta".