A Flor de la Ve se le fisuró una prótesis mamaria y tuvo que ser operada: "La noticia me quitó el sueño durante mucho tiempo"

Florencia de la Ve sorprendió al postear en Instagram una foto sosteniendo parte de uno de sus implantes mamarios. Entonces, reveló que tuvo que someterse a una cirugía luego de que los médicos le informaran que las prótesis tenían fisuras tras su viaje a Mendoza.

"Todavía estamos transitando el mes de la concientización del cáncer de mama, una iniciativa que busca que recordemos hacernos los estudios de imagen necesarios para el diagnóstico precoz de esta enfermedad. Para quienes tenemos prótesis mamarias, además, estos exámenes resultan esenciales, ya que cada tanto es necesario corroborar que todo esté bien y no haya rupturas", contó.

Y destacó la importancia de hacerse chequeos anuales para detectar cualquier anomalía y tratarla con rapidez.

"De hecho, como ya les había contado, gracias a una mamografía realizada hace unas semanas, los médicos encontraron fisuras en mis prótesis y me comunicaron que debía someterme a una nueva intervención quirúrgica. La noticia me quitó el sueño durante mucho tiempo. Ese día llegó y la operación sucedió exitosamente", agregó.

LOS DETALLES DE LA OPERACIÓN A FLOR DE LA VE

Acto seguido, reveló el después de la operación y admitió que en este último tiempo, antes de que la operaran, sintió mucho miedo.

"El pasado jueves 21 de octubre, me desperté de la anestesia medio boleada y un poco dolorida. Estaba en mi habitación sola y tenía mi compu junto a mi cama. No fue casual: la había dejado cerca porque quería tenerla a mano para dejar registro de lo que me pasara y luego compartir la experiencia con todos ustedes", relató Flor.

"Lo primero que me vino a la mente cuando estuve más tranquila fue cómo había llegado hasta ahí con mis inseguridades, las contradicciones y, sobre todo, me acordaba del miedo que sentí al enterarme de que debía volver a pasar por el quirófano. La noche anterior no había podido pegar un ojo, pensaba en muchas cosas", afirmó.

Y remarcó que a pesar de que la operación puede considerarse estética, pasar por el quirófano es fuerte.

LA PALABRA DE FLOR DE LA VE DESPUÉS DE LA OPERACIÓN

"Una operación, por más que sea algo estético, no deja de ser una intervención quirúrgica y puede ser riesgosa. Lo único que me tranquilizaba un poco era que mi cirujano es mi querido amigo Gustavo Sampietro, un profesional en quien confío y mucho. Antes de entrar al quirófano, necesitaba volver hablar con él", señaló.

"Esta no era una operación más para mí. No sentía la adrenalina de mi primera cirugía, cuando toda la previa era pura emoción y felicidad. La actual emoción de desencanto seguramente se deba a las malas experiencia que tuve después, de las que ya les hablé en otra oportunidad", agregó.

Antes de despedirse, sumó un interrogante y se despidió sin dar la respuesta, misteriosa.

"Una de mis principales inseguridades no era menor, tenía que tomar una decisión muy importante: ¿me volvía a colocar prótesis mamarias nuevamente en mi cuerpo?", cerró, reflexiva.