Flor de la Ve explotó contra Wanda Nara: "No te creo nada, hacés todo esto porque no tenés que llenar la heladera"

A Flor de la Ve los rumores de romance de Wanda Nara y L-Gante le despertaron suspicacias, por eso fue categórica al opinar qué piensa de las versiones alrededor de la exesposa de Mauro Icardi y sobre el padre de Jamaica junto a Tamara Báez.

"Wanda, no te creo nada. Nada de nada. Me decís 'buen día' y no te creo. ¡Y por más que sea de día, eh! Nada, nada, nada", afirmó la conductora de Intrusos irónica, con un par de anteojos gigantes para hacer más elocuentes sus dichos.

Instantes antes, Flor había manifestado su incredulidad respecto de la buena onda entre Wanda y L-Gante: "Yo no le creo nada a ella. No le creo nada a él. Esto es para vender las camperitas estas, para mover el programa ¿Quién es la máscara?, que no pasa absolutamente nada. Pasó sin pena ni gloria".

FLOR DE LA VE CUESTIONÓ CON TODO A WANDA NARA

De todas formas, Florencia de la Ve después fue más punzante con su filosa crítica a Wanda Nara por sus encuentros con L-Gante, por sus cruces con Mauro Icardi y las felicitaciones a Maxi López por el embarazo de su pareja.

"Hacen todo esto porque no tiene que llenar la heladera esta gente. Por eso tienen tiempo para maquinar cosas. Porque no tienen que pagar el alquiler, llegar hasta octubre", arremetió.

"La verdad es vergonzoso. ¿No es penoso?", sentenció Flor de la Ve contra Wanda Nara.