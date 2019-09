Flor de la Ve desmintió furiosa los rumores de separación de Pablo Goycochea: "El límite es la familia"

La versión de que Florencia de la Ve (44) se habría separado de Pablo Goycochea (51) corrió fuerte en las últimas horas, pero ella salió rápido a desmentir la información antes de que se instale como una realidad. Plantada en el centro del estudio de Flor de Tarde (lunes a viernes a las 13 hs. por Ciudad Magazine), la conductora fue contundente: “Hoy me desperté a la mañana con la noticia de que estoy separada de mi marido, supuestamente. Obvio, mi teléfono explotó de parte de mucha gente profesional que lo primero que hace es llamar a la fuente”.

"Me banco todo lo demás, que me hagan quedar como una soret…, con todo lo que tenga que ver con mi trabajo, pero con lo que tiene que ver con mi familia, me parece que se van al pasto por completo". G-plus

Indignada, la madre de los mellizos Paul e Isabella continuó: “Yo me pregunté de dónde salió eso, y cuando fui a la nota del portal donde aseguraban que estaba separada, decía que había crisis, rumores de separación, pero después lo confirmaron. Pero para confirmarlo tiene que haber algo, una prueba. No me parece que esté bueno porque tenemos dos hijos de ocho años que ya se meten en internet y pueden leer cualquier tipo de noticias. Cuando pasan este tipo de cosas me parece que ya no está bueno. Me banco todo lo demás, que me hagan quedar como una soret…, con todo lo que tenga que ver con mi trabajo, pero con lo que tiene que ver con mi familia, me parece que se van al pasto por completo. No pueden sacar una noticia sin una prueba de lo que están diciendo, y después que otros medios lo repliquen. Es fácil llamar y preguntar”.

"Los fundamentos es que no me vieron en una gala con mi marido. ¿Ustedes van a trabajar con sus parejas? Para mí hay ciertas cosas que tienen que ver con el trabajo, y ya lo expliqué". G-plus

En ese punto, tras más de dos decadas junto al odontólogo y a seis meses de haber renovado los votos matrimoniales, explotó : “Los fundamentos es que no me vieron en una gala con mi marido. ¿Ustedes van a trabajar con sus parejas? Para mí hay ciertas cosas que tienen que ver con el trabajo, y ya lo expliqué. No tengo que volver a explicar que por decisión personal decidimos criar nosotros a nuestros hijos, tenemos a la gente que colabora en nuestra casa lo justo y necesario. Cuando estoy trabajando mis hijos se quedan con su papá, y cuando su papá está trabajando, mis hijos están conmigo. Es nuestra elección, lo que nos gusta, queremos que nuestros hijos se críen con nosotros que somos los padres y los responsables”.

“Después, mi vida de Instagram tiene que ver con lo laboral, no muestro mi vida privada. Es otra elección que tenemos con mi marido, preservar a nuestros hijos. No vamos a programas con ellos, no los exponemos. Hace un tiempo que decidimos no exponer a la familia”, agregó.

"Somos un matrimonio que la peleamos todos los días, hemos pasado por crisis, momentos buenos, malos, peores y mejores como cualquier matrimonio. Pero elegimos estar juntos porque defendemos nuestra familia". G-plus

“¿Cuál es la información? ¿Que no pongo fotos con mi marido? ¿Que voy sola a una gala porque estoy trabajando? Estas cosas hacen daño y me molestan mucho. El límite es la familia, sobre todo mis hijos, porque se pueden meter a internet, ver eso y les pueden provocar un gran dolor con algo que no es cierto. Tiran, dicen, inventan. Puedo comprobar que inventan. Todo el tiempo están diciendo cosas mías que no son ciertas. Si fuera por la prensa estaría separadísima hace un montón de tiempo. Somos un matrimonio que la peleamos todos los días, hemos pasado por crisis, momentos buenos, malos, peores y mejores como cualquier matrimonio. Pero elegimos estar juntos porque defendemos nuestra familia, que es lo más importante que tenemos”, concluyó vehemente Florencia de la Ve.