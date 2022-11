Flor de la Ve cruzó a Virginia Gallardo en vivo con una tremenda frase

Unas semanas después de haber tenido un picantísimo chispazo con Marcela Tauro, que terminó en un pedido de disculpas, Flor de la Ve tuvo un nuevo cruce en Intrusos pero esta vez con Virginia Gallardo.

La discusión entre la conductora y la panelista fue por las polémicas en Gran Hermano 2022, entre los dichos homofóbicos de Tomás Holder, Martina Steawart Usher y la controversia con Thiago Medina.

“Cuando fue el primer día de Gran Hermano y pusieron la selección de casting donde estaban los testimonios por los que los seleccionaron a los participantes, por ejemplo, Martina diciendo ‘no me gustan los bisexuales’. Todo el mundo dijo ‘cómo van a poner eso, están mostrando a la gente lo que no se debe, es generar odio’. El mensaje era malísimo. Ahora lo ocultan y todo es ‘está mal que lo oculten’. Es muy raro”, comparó las situaciones la vedette. Y a la animadora no le gustó.

Flor: "Virginia, no grites, te pido por favor". G-plus

FLOR DE LA VE LE PARÓ EL CARRO A VIRGINIA GALLARDO EN INTRUSOS

El comentario de la panelista no le gustó nada y la interrumpió. “Igual una cosa no tiene que ver con la otra. Perdón. Estás diciendo cualquier cosa…”, lanzó, filosa.

En ese momento, Virginia deslizó un “no sé”, pero intentó aclarar sus dichos. “Yo digo que deberían mostrar todo”, señaló, pero no quedó ahí.

La panelista siguió dando su opinión sobre lo que se ve y lo que no sale al aire del realtiy show, pero la conductora la frenó. “Virginia, no grites, te pido por favor”, la cortó Florencia. “Uy, sorry. Bájenme el volumen”, cerró su compañera, dejando pasar el momento con una broma. ¡Ufff!