Flor Torrente y Tyago Griffo, cara a cara tras el piropo que molestó a la actriz: "No lo sentí como un halago"

Un halago de Tyago Griffo a Flor Torrente en Cantando 2020 generó una reacción de desagrado de la actriz por llamarla “muñequita de cristal”. En La previa del Cantando el cantante estuvo en el piso y ella dio un móvil donde hablaron de la inusitada polémica.

“Yo nunca hablé de machismo ni de feminismo. Simplemente me preguntaron si había sido un halago y yo dije que no lo sentí así porque no me siento identificada con eso. Yo hablé con Tyago por mensaje de Instagram. Apenas salí del programa le escribí porque no me interesa tener conflictos con nadie”, señaló la hija de Araceli González.

“Hay formas que tenemos instaladas en nuestro inconsciente, formas de dirigirnos a alguien, que quizás viene de una data revieja que no tiene que ver algo real y de ahora. Yo no me siento identificada con una muñequita de cristal porque yo vengo de otro lado, de una familia de mujeres muy fuertes y que me enseñaron la cultura del trabajo”, marcó, sobre sus diferencias con el piropo.

Por su parte, Tyago le pidió perdón aunque sin entender demasiado por qué. “Te pido disculpas porque no fue mi intención ponerte en un lugar incómodo. Dije ‘princesa de cristal’ y me cuesta entender cómo lo interpretó, pero no hay problema”, señaló. “Fue una percepción mía de ella sin conocerla”, aseguró el hijo de Gladys La Bomba Tucumana.

