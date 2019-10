Flor Torrente reveló que Nacho Saraceni compartió una comida junto a su familia... ¡y mirá cómo reaccionó cuando Tinelli le pregunto si ya hubo beso!

Mientras los rumores de romance entre Florencia Torrente y Nacho Saraceni, su partenaire en Súper Bailando siguen latentes, la participante sorprendió a contar que su bailarín ya conoció a su familia.

Todo comenzó cuando Marcelo Tinelli indagó a los jóvenes por sus planes del fin de semana. "Fuimos todos a comer a casa", reveló Flor, quien está viviendo temporalmente con Araceli González, su mamá. A lo que Saraceni agregó: “Araceli me trató muy bien y su pareja (Fabián Mazzei) impecable, es un genio. Me sentí muy cómodo, comimos muy rico y hablamos de la vida, recordaron anécdotas de ella y su hno (Toto Suar). La pasamos muy bien. Después me fui a casa porque tenía un reunión laboral e inamovible. Lo re intenté pero soy muy responsable”.

"¿Hubo beso ya?", intervino el conductor. A lo que Torrente sólo atinó a reírse sin emitir palabras. Por último, Nacho dio detalles de otra salida que tuvo con Florencia en sábado anterior a la noche: "El sábado fuimos a un evento que se organizó con el sueño, después fuimos a comer a un restaurante que quedaba cerca y más tarde ella se fue a su casa y yo a la mía porque al otro día había que ensayar", cerró, plantando más dudas que certezas sobre su vínculo con la actriz.

¿Qué pasa entre Flor Torrente y Nacho Saraceni?