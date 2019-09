Flor Torrente le contó al oído a Tinelli qué falta para empezar a salir con su bailarín... ¡y Marcelo se lo hizo saber a Saraceni en vivo!

Desde que se conocieron como compañeros en el Súper Bailando, los rumores de romance acompañaron a Florencia Torrente y Nacho Saraceni. Y al ser indagados nuevamente por su situación sentimental, la participante le contó un secreto a Marcelo Tinelli… ¿con los detalles de por qué no concreta con su partenaire?

Luego de decirle algunas palabras en privado a Marcelo, el conductor quiso saber más y repreguntó en secreto y complicidad con la actriz. Fue entonces que después de enterarse de algunos detalles, Tinelli se dirigió directamente al bailarín, quien respondió visiblemente nervioso.

Así fue el imperdible ida y vuelta entre Tinelli y Saraceni:

Tinelli.: -¿Usted está en pareja?

Saraceni: -No.

T: -Lo que me contó (Torrente) es una historia entre ellos dos. A ver, usted, Saraceni… ¿se va a poner las pilas? ¿Va a concretar directamente? ¿Va a apuntar al objetivo? Guarda cuando uno tiene varios objetivos. No por lo que me dijo Flor, ¿pero está para jugar un sólo partido?

S: -Siempre estoy preparado para jugar un sólo partido.

T: -Pero llévelo a cabo.

S: -Yo lo intento.

T: -Pero inténtelo más. Por ahí no es claro el mensaje. ¿Va a concretar algo?

S: -Vamos a intentar.

T: -Y después, haga una limpieza general. Lo digo como cosa mía...

S: -Yo soy una persona muy pulcra.

T: -Acá está fallando algo. Es muy distraído este muchacho, pero vamos a orientarlo para que no le transpiren las manos. Concrete, pero para un lado. Y el resto, nada.

¡Qué momento!