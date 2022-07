Flor Peña volvió a apuntar contra Marina Calabró: "El que me odia es porque no se banca mi ideología política"

Ni bien Florencia Peña debutó con La Puta Am..., Marina Calabró criticó muy fuerte el formato del programa.

Al escuchar sus tremendos comentarios, la conductora había salido al cruce remarcando, muy picante, que la panelista jamás hizo "un éxito".

Cuando parecía que los tensos idas y vueltas habían llegado a su fin, Marina acusó a la producción de LPA de plagiar el logo del programa y, harta, Flor reaccionó enojada.

CONTUNDENTE RESPUESTA DE FLORENCIA PEÑA A LAS CRÍTICAS DE MARINA CALABRÓ

"No la entiendo, no comprendo lo que hace. La última vez que hablamos me pidió un favor y se lo di".

"He tenido muchos enemigos en la profesión, he ido a muchos programas que me han matado. Acepto que no les guste, pero ya está ¿cuánto me vas a dedicar? El que no me quiere es porque no me conoce y el que me odia es porque no se banca mi ideología política".

"Los que me pegan son programas que están en contra de mi ideología y le sirve a sus audiencias pegarme, están más cerca de querer hacer que me cancelen", dijo Flor en Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

Y se despidió explicando por qué le duelen los dichos de Marina.

"No me duele la gente en Twitter, los trolls, me duelen los y las periodistas que saben cómo es la tele de hoy. A mí lo que me dolió es que se metan con el laburo y lo siguen haciendo, tengo abono con algunos, aparte ¿qué les hice? No me meto con nadie, me río de mí. Me duele cuando la agresión es gratuita", sentenció.

MARINA CALABRÓ ACUSÓ A LPM DE PLAGIO

"Si usted ve el logo de LPA, que de hecho era lo único que me gustaba del programa, uno ve y L es un corazón acostado, una P un corazón cuasi invertido y una A un corazón totalmente invertido y es lo mismo... Que en realidad está invertido el orden", expresó Marina en Lanata Sin Filtro comparando el logo de LPA con el de una organización llamada Loving All Peoples.