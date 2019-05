Reflexiva, libre y madura, Florencia Peña (44) habla de la sexualidad y del sexo sin tapujos. Sin embargo, su despertar sexual no fue transitado del mismo modo. Por el contrario, la protagonista de Cabaret y jurado del Súper Bailando 2019 recuerda su primera vez en el sexo de un modo traumático.

"Mi debut sexual fue devastador. Tenía 14 años y me sentía culpable, la más sucia... Mis padres se enteraron y fue como una aberración". G-plus

"Mi debut sexual fue devastador. Tenía 14 años y me sentía culpable, la más sucia. Se lo conté a una compañera confiando que podía entenderlo y se convirtió en mi gran estigma. Mis padres se enteraron y fue como una aberración. Te crían como princesa, sin decirte que no existen ‘las primeras veces fuego’. Una está ahí, en ese momento, atravesando sus miedos, haciéndose cargo de su sexualidad. Nadie te dice que el sexo no es algo solemne al que se llega solo con amor profundo. Mamá jamás me habló de goce", comenzó relatando Peña, en la revista Gente, revelando su angustiante recuerdo de su primera vez.

En ese alejado contexto, agregó: "Mis compañeras me apartaban, espantadas. Y yo me castigaba pensando: ‘La equivocada soy yo’. Siempre me sentí desubicada. Dejé que el afuera me marcara, me interpelara, me doliera".

