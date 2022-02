Flor Peña reaccionó sorprendidísima cuando Diego Peretti le dijo cuántos años tiene: "¿Me estás jodiendo? ¿60?"

Flor Peña recibió a Diego Peretti en Flor de Equipo el día que el actor cumplió 60 años y, al decir la edad, la conductora reaccionó sorprendidísima.

"Hoy es el cumpleaños de Diego, no te vamos a preguntar cuántos cumplís. ¿Vos sos de decir la edad, te importa la edad?", le preguntó Flor a Diego.

Entonces, Peretti contó que cumplió 60 años. Sin poder creerlo, Peña sostuvo que le daba mucha menos edad.

LA REACCIÓN DE FLOR PEÑA CUANDO DIEGO PERETTI LE DIJO QUE CUMPLÍA 60 AÑOS

"¿Sos bolud...? No lo puedo creer, ¿cumplís 60? Es joda. No lo puedo creer, es que no parece. Pensé que me ibas a decir que cumplías 51... ¿60? Estás espectacular", le dice Flor, totalmente sorprendida.

"Mejor que no parezca, buenísimo", cierra él, buena onda.