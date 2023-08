El feroz cruce de Analía Franchín y Noelia Antonelli contra Nancy Pazos en vivo dejó a Florencia Peña al borde de las lágrimas.

"Nosotros vamos a cumplir un año y cinco meses al aire. Y para mí una de las cosas más lindas que sucedieron en el programa fue cómo nos llevamos y eso es así. Me angustia mucho esta situación porque saben que las quiero a las tres", comentó conmovida la conductora de Flor de Equipo.

En ese momento, Antonelli acotó: "Más en este día (N del R: Día Internacional de la Mujer), es insólito, pero la verdad que hay un límite".

Tras lo cual, Flor continuó con su voz quebrada: "Con las tres tengo una relación distinta. Las admiro profesionalmente, me encanta la disidencia. Lo saben. Nunca jamás algo que sucede en un debate en el programa sale fuera del programa. Tenemos una gran relación".

Mirando fijo a Pazos, Peña aseguró: “Obviamente, Analía tenía ganas de decir algo. Me encanta que vos, Nancy, hayas podido contestarle, más allá de que no estén de acuerdo. Lo que nosotras hablemos en privado, queda ahí, ya lo sabés, es así. Soy de las que creen que las cosas se tienen que dirimir puertas para adentro. Entiendo lo que pasó. Lo que pido es que por favor no borremos lo que hemos construido, porque nosotras fuimos distintas en este proceso de televisión abierta”.

En ese momento, Noe dijo: “Muchas veces somos distintas y esa disidencia se permite porque hay ciertas personalidades que por ahí para no confrontar o decir las cosas como son...”.

Pero Flor la frenó y siguió: "Lo digo por cómo es la tele de hoy. Fuimos siempre un programa que intentó llevar amorosidad y buena onda a la gente. Tratar de ser inteligentes a la hora de comentar o ser empáticas con las demás mujeres. No quiero que borremos con el codo eso porque es algo que hemos construido como programa y que me quiero llevar el viernes (N del R: ese día se despide de la conducción del ciclo)".

"Fuimos siempre un programa que intentó llevar amorosidad y buena onda a la gente. Tratar de ser inteligentes a la hora de comentar o ser empáticas con las demás mujeres".

LA REFLEXIÓN DE FLOR PEÑA TRAS LA DISCUSIÓN DE SUS PANELISTAS

Como la discusión de Nancy Pazos con Analía Franchín y Noe Antonelli se prolongaba incluso después de su alegato, Flor Peña retomó la palabra para cerrar el debate.

"Respeté que necesitaran hablar. Saben cómo pienso. Estas cosas las dirimo puertas para adentro. Pero necesito aclararles que tanto este programa entero, como cada una de nosotras hemos llegado hasta acá de otra manera. No quiero que el programa se convierta hoy en algo que nunca fue. Nunca fuimos esto nosotros", manifestó.

"No quiero que el programa se convierta hoy en algo que nunca fue. Nunca fuimos esto nosotros".

“Me gustaría dar vuelta esta página y lo que haya que hablar, chárlenlo en privado entre ustedes. Hay cosas que me exceden. Ustedes saben que soy una persona que pienso libremente y las banco a cada una con su individualidad porque así creo que tiene que ser la vida. Pero me parece que hasta acá. ¿Les parece?”, concluyó Flor Peña una vez que Nancy Pazos, Analía Franchín y Noe Antonelli habían expresado sus argumentos.