Flor Peña apuntó con todo contra Marina Calabró por sus críticas a su programa: "En su vida hizo un éxito"

Tras haber criticado muy fuerte al Polaco por su nuevo ciclo, Marina Calabró también cuestionó a Florencia Peña por La P... Ama, programa que conduce en América.

“A mí me parece que es un error. Para mí este programa, así como está planteado, pone en riesgo su carrera. Usted dice ‘tardó en empezar’, y yo le diría ‘ojalá no hubiera arrancado nunca’”, expresó en Lanata sin Filtro, muy picante.

Además, tildó a su ciclo de "desagradable".

"Todo lo que vino después de esos doce minutos de arranque, no le diría peor, fue absolutamente incalificable. Yo no tengo tengo recuerdos de ver un programa tan feo, tan incómodo, tan desagradable", dijo, sin filtro.

Flor: "Tiene un problema personal conmigo. No se si es envidia... no sé qué le pasa" G-plus

FIRME REACCIÓN DE FLORENCIA PEÑA ANTE LAS CRÍTICAS DE MARINA CALABRÓ

Al escuchar las críticas de Marina, Florencia le puso los puntos en diálogo con Jorge Rial en Argenzuela.

"Esa chica no entiendo qué le pasa. Tiene un problema personal conmigo. No se si es envidia... no sé qué le pasa. Todo el tiempo me mata y necesita como bajarme línea; dijo que mi carrera se iba a terminar con esto...".

"A mí lo que me mata es que me quiere disciplinar, adoctrinar gente que en su vida hizo un éxito, que en su vida tomó riesgos como lo hice yo", dijo Flor, re picante.

"Me quiere disciplinar, adoctrinar gente que en su vida hizo un éxito, que en su vida tomó riesgos como lo hice yo" G-plus

Antes de cerrar, aclaró que su programa puede no gustarle sin problemas pero que no se merece que la destrate al aire.

"No me tenés que aplaudir pero tampoco me tenés que maltratar, porque no te da el piné. No hay lugar, yo no soy agresiva. Hace 40 años laburo y quienes me conocen saben cómo soy. No me agredas porque no me lo merezco. Lo estamos naturalizando y a mí me preocupa eso", sentenció.

¿Recibirá respuesta?