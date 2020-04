Flor Jazmín Peña se grabó dormida ¡y mostró los audios de lo que dice!: "Habrá más capítulos"

Fueron varias las veces que Flor Jazmín Peña reveló que habla dormida. En especial, cuando Magalí Tajes (con quien pasó la primera parte de la cuarentena) la mandó al frente en sus historias de Instagram al dar más detalles sobre esto.

¡Pero ahora hay pruebas! La exparticipante del Bailando decidió que haya registro de lo que dice cada vez que se va a dormir y no dudó en compartirlo con sus seguidores: "Yo dije 'algún día me tengo que grabar', pero me daba un poco de miedo porque yo hablo bocha dormida y capaz hay alguna verdad con la que no te querés enfrentar", adelantó, divertida.

Más sobre este tema La drástica decisión que tomó Flor Jazmín Peña cuando comenzó a salir con Magalí Tajes : "Dejé todo, hasta me fui de mi casa"

"Tenía tanto cag... que dormí menos de 3 horas, pero algo se llegó a grabar en ese tiempo. Se los voy a pasar a compartir", agregó, antes de mostrar lo que llegó a grabar su celular cuando se fue a dormir.

En el audio se escucha algunas frases muy claras como "raro la verdad, no tengo recuerdos al respecto. No puedo adelantar nada", entre otros balbuceos: “Habrá más capítulos”, cerró, con su característico humor.

¡Escuchá los audios de Flor Jazmín Peña hablando por las noches cuando está dormida!