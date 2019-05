La versión de que Floppy Tesouro (33) atravesaba una crisis de pareja con Rodrigo Fernández Prito (40) estalló con fuerza en Intrusos, pero la modelo le bajó el tono cuando rompió el silencio ante Ciudad. “Gracias por preocuparse. Prefiero no hablar del tema porque es solo un rumor”, afirmó la madre de Moorea Fernández Prieto (2).

Más sobre este tema Floppy Tesouro habló por primera vez tras la versión de crisis con Rodrigo Fernández Prieto: "Es solo un rumor"

Luego, en una nota con Confrontados, Floppy continuó en la misma tónica de desdramatizar su supuesta separación: "Se habló… pero yo decidí no hablar mucho de mi vida privada porque tengo una hija, con lo cual, uno piensa distinto". Aunque de inmediato la diosa admitió el fuerte cortocircuito que tuvo con el empresario inmobiliario a fines de noviembre, luego de que su hija recibiera el sacramento del bautismo: “Rodrigo no al bautismo y en casa fue un problema porque yo no estaba de acuerdo con que no venga. Pero tampoco él estaba de acuerdo con bautizarla”.

"Siendo la mamá de Moorea, tomé la decisión solita de bautizarla. Respeté su decisión de no ir a la ceremonia, no la comparto. Pero me parece que cada uno tiene que hacer lo que le hace bien. Yo en su lugar hubiese acompañado, pero tampoco puedo criticarlo porque me parece que no es un tema de vida o muerte”. G-plus

“Sin embargo, siendo yo la mamá, tomé la decisión solita de hacerlo. Respeté su decisión, no la comparto. Pero me parece que cada uno tiene que hacer lo que le hace bien. Yo en su lugar hubiese acompañado, pero tampoco puedo criticarlo porque me parece que no es un tema de vida o muerte”, continuó su sinceramiento absoluto.

Más tarde, Tesouro se quejó por las especulaciones de impasse con Fernández Prieto: “El otro día que entré al cumpleaños del Pocho por mi lado, él llegó diez minutos después porque se había ido a guardar la camioneta. Esa noche veníamos del mismo lugar, manejaba un amigo, yo me bajé primero y ellos llegaron después”. Con mucha ironía, Floppy hizo referencia al rumor de que Rodrigo habría abandonado el hogar: “Se dijo que no estaba en casa, y demás. Todavía no lo eché, ja, ja”.

Muy reflexiva y con total franqueza, Floppy Tesouro se explayó sobre su relación con Rodrigo Fernández Prieto: “Entiendo que no les parezca normal verme de este modo, pero son parejas. Las parejas se van acomodando. Y la verdad es que trato de resguardarnos. Lo que pasa en casa, queda en casa”.