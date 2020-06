Floppy Tesouro se quebró en vivo al hablar de la conexión que siente con su abuela, pese a no haberla conocido: "La tengo muy presente"

Luego de que Andy Kusnetzoff invitara a los famosos que asistieron a PH, Podemos hablar a que se reúnan en el punto de encuentro aquellos que "recibieron señales del más allá", Floppy Tesouro abrió su corazón ante las cámaras.

“Mi relato tiene que ver con mi abuela materna, a quien no conocí porque falleció cuando mi mamá tenía 12 años. Pero siento que la conozco a través de todo lo que mi mamá me contó, y la tengo muy presente. Mi mamá debe estar llorando mientras ve esto”, comenzó diciendo la actriz en vivo.

“Realmente, la tengo muy presente como si la hubiese conocido. Y lo que me pasó es que cuando hacía teatro en Villa Carlos Paz, si bien uno pierde los nervios con el pasar de las funciones, yo necesitaba un empujón más allá de la cábala que teníamos con el equipo. Y juro que cuando tenía que entrar a escena a hacer mi parte, sentía que ella me decía ‘dale, vos podés, va a ir todo bien, fuerza Floppy’ y me nalgueaba”, agregó.

En ese momento, Floppy no pudo evitar quebrar en llanto y cerró: “Me emociono. Siento que ella me ayudaba y me daba energía. Yo siempre quiero que me vaya bien y sentía que ella me daba un empujón. Ella está en mi mamá que es una madraza”.