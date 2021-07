Floppy Tesouro habló a fondo sobre los rumores de pelea con Silvina Luna por su exmarido: "No estoy peleada ni enojada con ella"

A ocho meses de haberse separado de Rodrigo Fernández Prieto, Floppy Tesouro se animó a volver a apostar al amor y hoy por hoy disfruta de la vida con el empresario gastronómico Ezequiel Pereira, a quien conoció en Miami.

Sin embargo, sigue en contacto con Rodrigo por la hija que tienen juntos, Moorea. Ante de los rumores que afirman que él estaría viviendo un romance con Silvina Luna, Floppy reaccionó haciéndoles frente y aclarando que no está enojada con ninguno de los dos. Además, habló de su relación... ¿Están en pareja o son amigos?

"Es mentira que estoy peleada. Sé que Rodrigo y Silvina son amigos desde hace muchos años, incluso antes de conocernos. Además, somos colegas y compartimos varios momentos y hay buena onda. Lo único que puedo decir es que son amigos y que es el vínculo que ellos tienen. No quiero involucrarme en este tema porque ya estoy en otra relación. Quiero que él sea feliz al igual que me desea la felicidad a mí con la persona con la que estoy. Y eso es lo que importa", aclaró en diálogo con La Nación.

Cuando le remarcaron que se dice que no quiere ni cruzársela, Floppy aclaró que eso no es cierto. "No es así. No estoy peleada ni enojada con Silvina. Que digan lo que quieran porque sé como son las cosas", sentenció.

En este último tiempo, Silvina estuvo instalada en la casa que la familia de Rodrigo tiene en Panamá. Por eso, las especulaciones sobre un vínculo amoroso más que una amistad entre ambos suenan cada vez con más fuerza.