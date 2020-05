Flavio Mendoza quebró en llanto al recordar a su mamá: "Me hubiera gustado mucho que conozca a Dionisio"

Con el dolor sellado a fuego por la partida de su mamá, Zulema Guasconi -quien falleció a los 73 años tras una operación de cadera- Flavio Mendoza no pudo evitar quebrarse al recordarla en Ph, podemos hablar.

Indagado por cuál es el abrazo que más extraña, el artista se emocionó: “Extraño mucho el abrazo de mamá…”, comenzó diciendo. Y luego de recomponerse, agregó: “Te dije que soy muy sensible, la pu… madre. Ella no pudo conocer a Dionisio (su hijo de 2 años) que era algo que me hubiera gustado mucho y a ella también le hubiera gustado mucho”.

“A pesar de que me pone triste hablarlo, creo que es esta situación que estamos atravesando todos. Y también tengo lo otro que es el abrazo más hermoso de mi hijo, que a veces suple el abrazo que me falta de mi vieja”, remarcó.

Y cerró, a corazón abierto: “Mi vida fue muy así, que me daban pero me quitaban. Uno convive con eso, no me victimizo ni nada por el estilo, pero es difícil. Somos de una familia luchadora, que no teníamos nada. Es difícil cuando luchás y estás llegando a algo que decís ‘dejame este poquito de tiempo para que mamá conozca a Dionisio’. Y no. Creo que todo que pasé, me lo calma Dionisio cuando me abraza”.