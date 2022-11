Flavio Azzaro apuntó contra Coscu y lo tildó de "falso".

Coscu defendió a Chapu Martínez de las amenazas que recibió en el Mundial Qatar 2022 y Flavio Azzaro apuntó muy fuerte contra el streamer, a quien tildó de "falso".

El periodista deportivo no cree que la defensa del streamer al Chapu sea genuina. Y así lo afirmó en Twitter, dedicándole un tremendo mensaje.

"Este chico es un falso. Se la pasa delirando a todo el mundo. Y ahora para quedar bien con los jugadores de Argentina, porque es un arrastrado de la fotito y de que lo inviten a sus casas, la juega de ser de luz. Se hace el anti sistema y es el nuevo sistema", expresó junto a la foto de Martín, a quien todos llaman Coscu, pidiendo que por favor paren de agredir al influencer, a quien tildaron de "mufa" por la derrota de la Selección Argentina.

LA DEFENSA DE COSCU A CHAPU MARTÍNEZ TRAS EL PARTIDO DE ARGENTINA CONTRA ARABIA SAUDITA

Coscu defendió a Chapu Martínez después de que este fuera fuertemente criticado en las redes sociales al punto de recibir amenazas de muerte por el resultado del partido de Argentina contra Arabia Saudita en el Mundial Qatar 2022.

“Les pido, por favor, que paren, porque me choca mucho ver cómo están destruyendo a un colega. Amenazando a la familia de un pibe que no les hizo nada y que claramente no tiene la culpa. Pónganse a alentar y paren con el odio gratis”, dijo el streamer en sus redes.