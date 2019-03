Flavia Palmiero estuvo invitada a Los Ángeles de la Mañana para hablar de su vida y promocionar Mamushka, la obra de teatro que protagoniza en el Teatro Picadilly junto a Christian Sancho. Sobre el final de la nota, Ángel de Brito le consultó por la muerte de Franco Macri, con quien mantuvo una relación a finales de la década del 90.

“Elegí el silencio, porque siempre fui respetuosa con él y su familia. Elegí el silencio, no me comuniqué por redes y tampoco di notas aunque me llamaran de todos lados”, comenzó Flavia.

“Siempre trato de cuidarme con este tema. Además, yo estoy en pareja y también por respeto a él. He hablado en su momento y la verdad, merecen el silencio, tanto él como su familia. Me comunique en forma privada y creo que es así como debe ser”, completó Palmiero.