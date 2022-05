Firme respuesta de Cocineros Argentinos al enojo de Sofía Pachano por no ir a los Martín Fierro: "Me parece una locura"

Sofía Pachano, que no se habría ido en buenos términos de Cocineros Argentinos, celebró que el programa se llevara un premio en los Martín Fierro 2022 pero apuntó muy fuerte contra la producción.

La hija de Aníbal Pachano aclaró que no es verdad que se fue de vacaciones y por eso no habría podido ir a la entrega de premios. Y fulminó a la producción por haberle avisado a último momento que estaba invitada.

"Gracias Aptra por este premio. No estoy en esa ceremonia no porque esté de vacaciones, sino porque la producción del programa no me avisó a tiempo que estaba invitada...".

"No quiero que parezca que antepuse mis vacaciones a algo tan importante como son los Martín Fierro. Como a todos los que nos dedicamos a esta industria siempre fue mi sueño ir", sentenció Sofía en Instagram.

FIRME RESPUESTA DE COCINEROS ARGENTINOS AL DESCARGO DE SOFÍA PACHANO

Raul Vivero, en representación del ciclo, charló con La Nación y aclaró la situación.

"El miércoles 4 de mayo fue el día en el que canal nos comentó que teníamos más entradas. Lo primero que se hizo fue informarle a ella y a los conductores de la capacidad que teníamos y que podían ir al Martín Fierro...".

"Ella ahí dijo que tenía un viaje. Nunca hubo intención de no invitarla ni nada por el estilo". G-plus

"De hecho, hay un mail sobre eso. Ella ahí dijo que tenía un viaje. Nunca hubo intención de no invitarla ni nada por el estilo. No voy a dar opiniones de lo que pienso de lo que hizo, me parece una locura", fueron las tajantes declaraciones.