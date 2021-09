Firme respuesta de Ángel de Brito a Pampita cuando le preguntó si quiere ser papá: “Es mucha responsabilidad”

Ángel de Brito se sinceró y le respondió a Pampita por qué no fue papá. En una entrevista íntima en Pampita Online, el conductor de televisión se animó un ida y vuelta de preguntas sobre su vida personal y contó por qué junto a su pareja no quisieron ser padres.

“¿Ángel vos no querés ser papá?”, le preguntó la jurado de La Academia en la emisión de Net Tv y el periodista respondió: “No, no me surgió. Me lo preguntan mucho, vos me lo has preguntado un par de veces y no lo sentí, me parece que un hijo es mucha responsabilidad y por el momento no estoy dispuesto a relegar otras cosas”.

Luego, Carolina Ardohain le preguntó a su compañero de ShowMatch qué piensa su pareja al respecto. “Por suerte en eso coincidimos. Tenemos los mismos valores, la misma forma de ver muchas cosas. Quizás me arrepienta más adelante pero sinceramente no lo sentí, sino lo hubiera hecho”, contestó De Brito.