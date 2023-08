Firme reacción de Wanda Nara sobre la posibilidad de demandar a Jorge Lanata por hablar de su salud: "Es mentira"

Luego de la polémica que despertaron los dichos de Jorge Lanata sobre la salud de Wanda Nara, se especuló con la posibilidad de que la empresaria lleve a juicio al periodista. Sin embargo, fue la misma protagonista de esta historia quien se encargó de despejar cualquier duda,

Alertada por una nota que aseguraba que la esposa de Mauro Icardi (con quien tiene a sus pequeñas Francesca e Isabella) quería demandar a Lanata, Wanda recogió el guante y respondió sin vueltas: “¡Es mentira!”.

Más sobre este tema Jorge Lanata, polémico sobre la salud de Wanda Nara: "Habla como si sus hijos vivieran en un termo"

Al parecer, más allá del daño que ella misma reveló que le ocasionó que sus hijos (tanto sus niñas como a Valentino, Constantino y Benedicto; frutos de su anterior matrimonio con Maxi López) la información del conductor, la conductora de MasterChef no busca judicializar este tema.

Foto: Captura de Twitter

Más sobre este tema Maxi López contó con quién se quedó Valentino, el hijo que tiene con Wanda Nara, en Argentina: "Está mi hermano y toda mi familia a disposición"

KENNYS PALACIOS CONTÓ CÓMO SON LOS DÍAS DE WANDA NARA

Luego de la preocupación que despertó la salud de Wanda Nara –motivo por el cual recurrió a las redes para ponerle punto final a las especulaciones y contar en primera persona cómo está- Kennys Palacios dio detalles del día a día de su íntima amiga.

“Lo único que te puedo decir es que capaz leo o escucho que dicen cosas que no son, o pavadas, o que se atreven a opinar sin conocer ni esperar. Veo que todos tienen mucha libertad para hablar y opinar de ciertos temas y no esperan que la persona hable o no hable porque nadie tiene por qué decir algo que no quiere o no tiene ganas”, comenzó diciendo el peluquero en una nota que dio a LAM.

"LO ÚNICO QUE TE PUEDO DECIR ES QUE CAPAZ LEO O ESCUCHO QUE DICEN COSAS QUE NO SON, O PAVADAS, O QUE SE ATREVEN A OPINAR SIN CONOCER NI ESPERAR". G-plus

“Hay muchas personas que hablaron muy libremente y cuando va a ciertos lugares piden que los cuiden, y no hacen lo que ellos piden”, agregó, sin querer dar nombres no ahondar en detalles sobre este tema.

Por último, el entrevistado dejó en claro lo importante que es para Wanda refugiarse en su círculo más íntimo: “Fuimos a ver Matilda, el musical. La verdad es que seguimos haciendo la misma vida de siempre. Seguimos trabajando, saliendo, yendo a cenar y al teatro porque son las vacaciones de las nenas”.

"LA VERDAD ES QUE SEGUIMOS HACIENDO LA MISMA VIDA DE SIEMPRE. SEGUIMOS TRABAJANDO, SALIENDO, YENDO A CENAR Y AL TEATRO PORQUE SON LAS VACACIONES DE LAS NENAS". G-plus

. Está concentrada en ella, en sus hijos y en su familia”, cerró Kennys, abriendo su corazón , en el programa que conducepor