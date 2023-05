Firme reacción de Wanda Nara cuando le preguntaron si está embarazada: "No hay chances"

Luego de que se conociera la fuerte crisis que mantiene con Mauro Icardi, con quien tiene a sus hijas Francesca e Isabella, y alimentara los rumores de romance con L-Gante (con quien se la vio muy cómplice en los Premios Gardel 2023), Wanda Nara respondió las consultas de sus seguidores en el vivo de Instagram que hizo ¡y sorprendió con sus contundentes declaraciones!

Feliz en su rol de conductora de MasterChef, el certamen que se transmite por Telefe y que tiene como jurados a Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui, Wanda reconoció que muchas veces debieron parar las grabaciones debido a su emoción hasta las lágrimas al escuchar las historias de los participantes.

Estos dichos dieron lugar a que varios de los usuarios relacionaran su extrema sensibilidad con la posibilidad de un embarazo. Sin embargo, Wanda fue firme con su respuesta: “Me dicen si no estaré embarazada porque estoy muy sensible”, leyó.

“No, no es embarazo. Eso es imposible, no hay chances ni científicas ni naturales”, cerró la hermana de Zaira Nara (que también tiene a Valentino, Benedicto y Constantino con Maxi López) sin dudarlo.

WANDA NARA Y L-GANTE, JUNTITOS Y MUY CÓMPLICES EN LOS PREMIOS GARDEL 2023

Una vez más, Wanda Nara y L-Gante reavivaron rumores de romance luego de mostrarse a pura complicidad y muy juntitos en la entrega de los Premios Gardel 2023. Y Ciudad estuvo en el evento para registrar el minuto a minuto de este encuentro.

Con su característico look glam, la hermana de Zaira Nara se lució con un look total black que incluyó un abrigo largo con cinturón ancho, botas largas del mismo tono y un peinado con el pelo recogido y bien tirante.

Por su parte, el músico sorprendió al posar con una bebida alcohólica en sus manos, la cual tomó del pico mientras posaba para los fotógrafos, y en su caso, optó por un saco con brillos, zapatillas, cadenas y una gorra; y fue otro de los que se inclinó por los colores oscuros.

Tanto Wanda como L-Gante se mostraron en la alfombra rojo dialogando muy amistosamente, mientras las especulaciones sobre si hay algo más que una amistad entre ellos (en especial, después de que se conociera la crisis de la empresaria con Mauro Icardi, con quien tiene a sus hijas Francesca e Isabella) siguen creciendo con el correr de los días.