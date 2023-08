Firme reacción de Maxi López cuando le preguntaron por su vínculo con Mauro Icardi: "Mis hijos son la prioridad"

Luego de que Maxi López tomara un avión y regresara a la Argentina para estar con sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto –en medio de la preocupación que despertó la salud de su exesposa, Wanda Nara- el exfutbolista no esquivó a la prensa que quiso saber cómo está su relación con Mauro Icardi.

“Es la misma situación de siempre. Él tiene su relación con Wanda y yo tengo mi relación con mis hijos”, comenzó diciendo Maxi (en referencia a Icardi), en una nota que dio a Intrusos, el programa que conduce Flor de la Ve por América.

Asimismo, el cronista Alejandro Guatti insistió con la idea de un posible acercamiento. Sin embargo, el entrevistado fue firme con su postura: “A mí me encanta estar cerca de mis hijos. Eso es lo único que me interesa, después lo que pase en la otra familia…”.

Foto: Captura

Por último, ante la consulta sobre cómo se siente anímicamente, Maxi cerró, sincero: “Estoy bien, entero. Vine a visitar a mis chicos, a pasar tiempo con ellos y a ponerme a disposición. Quería acompañarlos porque yo vivo en el exterior y no puedo estar en todo momento, pero es una situación diferente y delicada”.

KENNYS PALACIOS CONTÓ CÓMO SON LOS DÍAS DE WANDA NARA

Luego de la preocupación que despertó la salud de Wanda Nara –motivo por el cual recurrió a las redes para ponerle punto final a las especulaciones y contar en primera persona cómo está- Kennys Palacios dio detalles del día a día de su íntima amiga.

“Lo único que te puedo decir es que capaz leo o escucho que dicen cosas que no son, o pavadas, o que se atreven a opinar sin conocer ni esperar. Veo que todos tienen mucha libertad para hablar y opinar de ciertos temas y no esperan que la persona hable o no hable porque nadie tiene por qué decir algo que no quiere o no tiene ganas”, comenzó diciendo el peluquero en una nota que dio a LAM.

“Hay muchas personas que hablaron muy libremente y cuando va a ciertos lugares piden que los cuiden, y no hacen lo que ellos piden”, agregó, sin querer dar nombres no ahondar en detalles sobre este tema.

Por último, el entrevistado dejó en claro lo importante que es para Wanda refugiarse en su círculo más íntimo: “Fuimos a ver Matilda, el musical. La verdad es que seguimos haciendo la misma vida de siempre. Seguimos trabajando, saliendo, yendo a cenar y al teatro porque son las vacaciones de las nenas”.

. Está concentrada en ella, en sus hijos y en su familia”, cerró Kennys, abriendo su corazón , en el programa que conducepor