Firme postura de Yanina Latorre tras las críticas a Santiago Sposato por su nota a Mariel Di Lenarda: "El laburo del notero es el más ingrato"

Luego de las repercusiones que despertó la incómoda nota que el cronista de LAM, le hizo a Mariel Di Lenarda por ganar el Martín Fierro a Mejor panelista (terna que competía con Yanina Latorre), la angelita fue contundente con su opinión al aire.

“El laburo del notero, y lo digo en general, es el más ingrato”, comenzó diciendo la esposa de Diego Latorre en el ciclo que conduce Ángel de Brito por América, dejando en claro lo que piensa de esta profesión.

“Lo mandás a los Martín Fierro a traer una nota distinta, porque si no todas las notas son una ‘pedorrada’ y una ‘chapada de medias’ que no las podés ni pasar al aire”, agregó, contundente, sentando su firme postura.

Por último, Yanina apuntó contra los famosos que no paran a hablar a la prensa: “Y él es al que mandamos hasta las 2 de la mañana a perseguir a estos bolu…, a Wanda Nara que no le da nota, que te cierra la puerta en la cara. Y en algún momento te vas a equivocar”.

CONTUNDENTE DECISIÓN DE ESTEFI BERARDI TRAS LOS FUERTES CRUCES CON YANINA LATORRE EN LAM

A poco de haber dado un paso al costado de LAM, el programa que conduce Ángel de Brito por América, Estefanía Berardi fue contundente al hablar de su relación con su excompañera, Yanina Latorre.

“Me sigo sintiendo una angelita. Hoy hablé con Ángel y le mandé una información interesante que sentí que podía venirle bien”, comenzó diciendo la expanelista en Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez.

“Yo trabajaría con todas las chicas con las que trabajé ahí, pero no volvería a trabajar con Yanina Latorre. Cuando me fui de LAM, me fui tranquila, no quería ni me interesaba nada más, le hacía mal a mi alma”, agregó.

En cuanto a cómo vivieron sus seres queridos los escándalos que se vieron al aire, detalló: “Mi familia estaba muy contenta por mi crecimiento, estaban orgullosos, pero determinados temas que me exponían o que quizás se sobrepasaban de los límites y eso si los ponía mal”.

“Ya hacía un tiempo que mi salida la venía hablando con Ángel porque no me sentía cómoda por Yanina, y él entendía todo. De hecho, él quería hablar con ella para mediar, pero yo le dije que no porque ya no tenía ni ganas de eso. Sentí que ya no daba estar ahí, ya quería volver a mi casa y dejarle el paso a algo nuevo, a algo mejor. Yo siempre escucho lo que siento y mi alma se sentía mal, pero fue muy difícil irme también porque me dio un montón”, continuó.

Y cerró, sincera: “No extraño nada de LAM, pero sí agradezco mucho lo que aprendí al lado de Ángel, aprendí muchísimo. Es impresionante de verdad todo lo que aprendí porque el tipo entiende de televisión, entiende lo que quiere ver la gente, lo arma y consigue el número”.