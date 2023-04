Firme postura de Pampita sobre la denuncia de abuso que enfrenta Jey Mammon: "Me lo guardo para mí"

Tras ser consultada respecto a la denuncia de abuso sexual con acceso carnal que Lucas Benvenuto le hizo a Jey Mammón, Pampita dejó en claro cuál es su postura.

“¿Cómo viste todo lo que pasó con Jey Mammón y con la detención y liberación de Marcelo Corazza?”, le preguntaron desde Intrusos y ella contestó: “Prefiero no opinar”.

“Cuando estoy al mando de un programa de actualidad obviamente me corresponde hacer pública mi opinión pero sino me la guardo, no me meto ni participo”, sumó.

“¿Pero te sorprendió?”, insistió el cronista y Carolina Ardohain sentenció: “Prefiero no participar con mi opinión pública, me la guardo para mí”.

PAMPITA HABLÓ DE LAS POSIBILIDADES DE TRABAJAR EN EL BAILANDO

Pampita reveló a Intrusos que Marcelo Tinelli la convocó para trabajar en el Bailando: “Estuvimos charlando, no lo sabemos todavía, no está definido”.

“Pero la invitación está y estoy muy agradecida. Vamos a ver si se dan todas las condiciones, a mí me encanta hacer Showmatch, es un programa que adoro”, remarcó.