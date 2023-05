La firme postura de Jimena Barón tras el acercamiento de Dalma Maradona: "Veré si es así; a mí no me llegó ningún mensaje"

En plena celebración de cumpleaños, Jimena Barón recibió al notero de LAM y habló de todo. Incluso sorprendió con su seria postura cuando Santiago Sposato le consultó por el gesto que tuvo Dalma Maradona con ella, luego de escucharla hablar del fin de su amistad.

A la hija de Diego Maradona le hizo ruido unas palabras de la actriz y cantante y le mandó un mensaje privado, del cual Barón no acusó recibo.

Más sobre este tema Jimena Barón celebró su cumpleaños con Matías Palleiro y Momo Osvaldo: todas las fotos

Las entonces amigas se distanciaron cuando Gianinna Maradona comenzó una relación amorosa con Daniel Osvaldo, expareja de Jimena. A ese accionar Barón lo consideró como una traición dado que Gianinna era su confidente.

FIRME POSTURA DE JIMENA BARÓN TRAS EL ACERCAMIENTO DE DALMA

Notero: -Dalma dijo algo lindo, como que te dejó un mensaje luego de escucharte en LAM.

Jimena Baròn: -No leí nada.

Notero: -¿No te llegó el mensaje?

Jimena: -No, no me llegó ningún mensaje. Tal vez estuve con muchos mensajes de cumpleaños.

Notero: -Ella dijo que te lo dejó hace unos días.

Jimena: -Bueno. No sé. Ahora no voy a hablar nada de eso. Veré si es así.

Más sobre este tema El cansancio de Jimena Barón por las preguntas que le hacen sobre Daniel Osvaldo: "¿Por qué no van a buscar a mi ex a la casa?"

DALMA HABLÓ DEL FIN DE LA AMISTAD CON JIMENA BARÓN

Días atrás Jimena Barón dijo en TV que la tomó por sorpresa la postura que tomó Dalma Maradona en su pelea con Gianinna y afirmó haberse sentido muy dolida.

En ese marco, Dalma habló sobre el tema y reveló que le envió un mensaje a la actriz y cantante para aclarar algunos puntos.

"Vi la nota que dio y dije ‘bueno, vamos a hablarlo’, si es que todavía ella tiene ganas de hablarlo, y si yo también lo quiero hablar. Lo quiero hacer de manera privada y por eso ahora no tengo nada más para decir solo que vi lo que dijo y le escribí", dijo Dalma en nota con LAM.

"En realidad, le escribí para hablar de esto. Hay algo que yo no entendí de lo que ella dijo y yo quiero hablarlo de manera privada. Tengo ganas de decírselo a ella y no a vos. No es de mala", continuó Dalma.

Evocando los años de complicidad y unión, la hija del Diez agregó: "Realmente, la que era amiga, amiga, amiga de ella era yo. Nos conocimos a los 11 años y duró el vínculo, fuimos amigas por mucho tiempo... No sé qué va a pasar".