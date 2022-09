Firme defensa de Mariana Brey a Leticia Brédice: "No podés echarla, tenés que ayudarla"

La escandalosa y sorpresiva desvinculación de Leticia Brédice de la obra El Divorcio, en la que iba a trabajar con Luciano Castro, Natalie Pérez y Pablo Rago, llevó a que Mariana Brey tome la palabra y la defienda con fuerza.

"¿Cómo yo no voy a estar bien? Hace años que por lo único que peleo es por estar sana", dijo Leticia en nota con Mañanísima, luego de que Laura Ubfal expresara en Intrusos que fue despedida "por problemas internos, por cómo ella se presentaba a los ensayos. No estaba del todo en su eje".

FUERTE DEFENSA DE BREY A BRÉDICE

"Quizás el personaje de Leticia podía ser un personaje chico, pero ella no se va por eso. No la terminan echando de la obra por eso. Tiene que ver con algo mucho más grave, y que trascienda también, porque ella lo declaró. Lleva muchos años por estar sana", comenzó diciendo la panelista de Socios del Espectáculo.

Y continuó, con firmeza: "Si vos contratás a una persona que sabés que tiene esta problemática, dicha por ella y de público conocimiento, después no podés echarla de un grupo de trabajo por ese motivo. Hay que ayudarla".

Siguiendo el descargo de Brey, Adrián Pallares agregó: "Ni la producción ni la dirección dijeron que la echaban por ese motivo. Pero si ese es el motivo, es gravísimo que despidan a alguien por un tema de adicciones. Es una enfermedad".

Asintiendo y mirando a cámara, Mariana Brey concluyó: "A quien le corresponda, no sé quién es, tiene que salir a desmentir automáticamente ese trascendido porque estamos hablando de un tema de salud. Me parece que es una actriz, una mujer, una persona que no se merece que le hagan eso".