Firme decisión de Pampita sobre su actividad laboral estando embarazada: "Voy a estar acá hasta las contracciones"

Cursando el quinto mes y medio de embarazo, Pampita volvió con todo al ruedo laboral, de la mano de su programa, Pampita Online, y firmó contrato para ser jurado en La Academia de ShowMatch, el nuevo formato de Marcelo Tinelli, próximo en desembarcar en la pantalla de eltrece.

Con una pancita maternal que ya asomó y a la espera de una niña, fruto de su amor con Roberto García Moritán, la modelo y conductora sostuvo que no tendrá problema en amamantar a su beba en TV. Incluso comentó que irá a trabajar hasta la recta final de la gestación.

El marco de dicha declaración fue la explicación de su confesión en PH, podemos hablar, espacio en el que contó que una vez fue contratada por una persona para que se haga pasar por la amiga de una mujer en su festejo de casamiento.

"Voy a estar acá hasta las contracciones. No me mueve nadie de la mesa", dijo Pampita, sosteniendo que irá a trabajar hasta la recta final del embarazo. G-plus

"Te invitan a una fiesta y la pasás genial. Estoy disponible", bromeó Pampita, recordando ese trabajo con simpatía. Luego, agregó: "Este año estoy un poco complicada con la panza, no te puedo bailar hasta las seis, pero un rato le pongo onda… Voy a estar acá hasta las contracciones. No me mueve nadie de la mesa".