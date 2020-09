La firme decisión de Fede Bal cuando peleaba contra el cáncer: "Me fui de 15 grupos de WhatsApp; no me hacían bien a mi energía"

A principio de marzo, con entereza, Fede Bal comunicó a través de Instagram que tenía cáncer en el intestino, que se iba a alejar de las redes y del medio artístico por un tiempo para poder afrontar el tratamiento que, afortunadamente, resultó exitoso y el actor pudo dejar atrás la enfermedad.

Sin embargo, el camino no fue fácil: Fede transitó el tratamiento médico en plena pandemia, sin la contención presencial de sus seres queridos. Incluso, dejando a muchos de ellos en el camino porque no le hacían bien.

"El saber a tiempo, te puede salvar. Yo en ese momento pensaba en mi mamá, en mis amigos, en mi novia, en mi perro y en las deudas que estaba dejando. También me fui de 15 grupos de WhatsApp porque no me gustaba levantarme y que me manden algo que no me hacía bien a mi energía", dijo Bal en PH, podemos hablar, dando cuenta de uno de los radicales cambios que tuvo su vida por la enfermedad.

Atento a sus palabras, Andy Kusnetzoff le preguntó: "Suena feo, ¿pero limpiaste gente?". Y Fede Bal asintió con firmeza: "Sí, y de mi vida. También llamé a exnovias y les pedí disculpas, y les dije a mis amigos que los amaba".