Firme advertencia de Luciano Castro sobre su relación con Tucu López: "Mientras haya diálogo y respeto, se va a llegar lejos"

A casi un año de confirmarse ante la prensa la separación de Luciano Castro y Sabrina Rojas, el actor habló de la armoniosa familia ensamblada que logró con la madre de sus hijos menores y con Tucu López, novio de su ex. Y también hizo una firme advertencia al respecto.

"Yo estoy en un momento único", comenzó diciendo Castro en nota con Socios del Espectáculo (lunes a viernes, 11 horas, por eltrece), respecto a su presente sentimental con Flor Vigna.

Al ser consultado por la familia unida que logró con Rojas y López, Luciano fue categórico: "Nos llevamos muy bien y tenemos buen diálogo. Con buen diálogo y respeto se va a llegar muy lejos".

"Cuando no haya buen diálogo y no haya respeto, las cosas van a ser distintas. Pero mientras haya buen diálogo y respeto, es inmenso donde se puede llegar", enfatizó el actor, con seriedad.

Tras oír la firme declaración de Castro, Rodrigo Lussich señaló: "Él deja una advertencia. Raro. Pero dice ‘mientras haya respeto y diálogo, todo bien. Ahora, si hay falta de respeto, se va a complicar’".

LUCIANO CASTRO HABLÓ DE SU FUERTE VÍNCULO CON SABRINA ROJAS

Luciano Castro dialogó con Ciudad Magazine en exclusiva y reflexionó sobre el fuerte vínculo que mantiene con su exesposa, Sabrina Rojas, a un año de la separación.

"Se puede ser amigo de un ex. Doy fe. El que no puede es porque no quiere o no lo intenta realmente. Incluso te diría que me considero hasta hermano de Sabrina, por una cuestión de conocimiento", aseguró Castro, destacando que la relación con Rojas será de por vida por sus hijos en común, Esperanza y Fausto, y por los largo años compartidos.