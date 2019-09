Se filtró un audio de Claudio Caniggia a Mariana Nannis: "Vos hiciste todo este quilombo"

La pelea entre Claudio Caniggia y Mariana Nannis explotó en toda su magnitud tras la entrevista de la mediática con Susana Giménez, pero el conflicto viene desde hace tiempo. En este contexto, en Nosotros a la Mañana pusieron al aire un audio de WhatsApp que el Pájaro le envió a la madre de Axel, Charlotte y Alexander, donde cuestiona su forma de actuar.

El fuerte reproche del exdelantero de la Selección se habría producido a comienzos de marzo, cuando comenzaron a circular los rumores de romance con Sofía Bonelli: “En una fiesta privada, arrancan mintiendo totalmente. Yo no estuve en ninguna fiesta privada ni nada. Estoy en el lugar donde vivo yo (en el hotel Faena), ¿entendés? Y estaba con dos chicos que estaban ahí. No tengo nada que ver con eso, así que es ridículo esto. Esto me hace reír nada más, porque acá en Argentina dicen cualquier pavada”.

"No tiene sentido toda esta mier… que pasó. Yo no tengo por qué decir nada, si no tengo nada que ver. Esto es ridículo". G-plus

En ese punto, Caniggia arremetió contra Moria Casán, quien se habría hecho eco de la noticia en su ciclo Incorrectas: “Igual que esa travesti de Moria Casán y eso”. Indignado, Claudio continuó despotricando contra su exmujer: “Dejate de joder, ¿entendés? Es una payasada y aparte fuiste vos la que hiciste todo este quilombo. ¿Entendés? Lo hiciste vos, porque ya lo sabemos. Yo ya lo sé. ¿Quién no lo sabe? Fuiste vos, al pe... No tiene sentido toda esta mier… que pasó. Yo no tengo por qué decir nada, si no tengo nada que ver. Esto es ridículo. Yo ya dije en un comunicado qué cosas inventaron cuando salió esa noticia. Lo dije”.

Cinco meses atrás, Claudio Caniggia había desmentido ante Pamela a la Tarde la versión de que había defraudado al supuesto dueño de la casa que habita junto a Mariana Nannis y sus hijos en Marbella: “Todo se lo inventaron, es una vergüenza. Lo han inventado acá los canales, las porquerías que han dicho. Yo tengo una opción de compra, yo fui estafado”, aseguró en ese momento.