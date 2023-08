Filtraron un video de Rodrigo De Paul ¿hablando de Tini Stoessel tras la separación?: "Deciles que es mentira"

Luego de las repercusiones que despertó la separación de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, se difundió un video donde se ve al exfutbolista hablando y las especulaciones sobre si se estaba refiriendo a la cantante no tardaron en llegar.

“Lo de los nenes, le podés decir que sabés que es mentira. Decile que los nenes la adoran a ella”, se escuchó decir en el posteo que compartió el periodista Gustavo Méndez en su perfil de Instagram @mecomprendezmendez.

Según comentó Gustavo, esta conversación se habría producido en México, donde se encontraba el deportista junto al Atlético Madrid: “El barbero de De Paul, en México, grabó esto de forma ‘casual’ mientras De Paul mandaba un audio con tono tristón, ¿será armado?”, indagó en la red social.

Las imágenes muestran a De Paul de espaldas, mandando un audio desde el Hilton Monterrey Nuevo León, en donde se estuvo hospedando junto a sus compañeros mientras llevan adelante la pretemporada.

RODRIGO DE PAUL ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS ANUNCIAR SU SEPARACIÓN DE TINI STOESSEL

A poco de que Rodrigo de Paul y Tini Stoessel anunciaran en las redes que le pusieron punto final a su noviazgo, Ángel de Brito dio a conocer el mensaje que le hizo llegar el futbolista tras indagarlo sobre su presente sentimental.

“Le escribí a Rodrigo y me contestó lo siguiente. ‘Hola Ángel, querido. Es un poco es lo que te dijo Tini. Hay mucho, mucho amor; pero hicieron mucho daño’”, reprodujo el conductor de LAM en vivo.

“’No sé si es para siempre, pero la verdad creo que esto puede aflojar la cantidad de especulaciones, cosas que dijeron y seguir un poco cada uno por su lado’”, agregó, en palabras de De Paul, quien dejó la puerta abierta a una posible reconciliación.

“Por último, me agregó una frase que me llamó la atención y con la que cerró el mensaje. Me dijo. Yo la veo a Tini más firme y a Rodrigo como queriendo remontar la relación”, cerró De Brito, contundente.